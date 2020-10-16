ФосАгро во второй раз завоевала Гран-при конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2019"

ФосАгро завоевала Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019", проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Гран-При в истории конкурса вручался дважды, и оба раза им была удостоена компания "ФосАгро".

"Эта победа - заслуга каждого работника, всего многотысячного трудового коллектива ФосАгро, - подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев. - Так совпало, что съезд РСПП и вручение наград конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" проходит спустя несколько дней после дня рождения компании ФосАгро. Компании исполнилось 19 лет, и мы начинаем наш двадцатый год в сложное время, которое научило нас думать и работать по-новому. Самое главное - благодаря комплексным профилактическим мерам на всех наших предприятиях, нам удалось сохранить здоровье наших сотрудников, бесперебойную работу производств. В условиях пандемии мы не сбавили обороты - компания продолжает наращивать объемы выпуска удобрений, ставить новые рекорды. Мы приложим все усилия, чтобы вновь подтвердить высокое звание одного из лидеров российского бизнеса".

Вручение прошло в ходе Съезда РСПП, завершающего деловую программу Недель Российского бизнеса. Съезд прошел в продиктованном эпидемической ситуацией формате видеоконференции.

"Первый Гран-при нашего конкурса мы вручали в теперь уже далеком 2017 году, напомнил президент РСПП Александр Шохин, - За это время бизнес-среда в нашей стране сделала серьезный шаг вперед, а во время пандемии подтвердила зрелость и понимание лежащей на ней ответственности. Получение второго по счету Гран-при Всероссийского конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса" ФосАгро значит, что компания еще выше подняла планку, продолжая задавать в нашей стране стандарт динамичного развития и эффективности, социальной ориентированности, экологической устойчивости своих деловых практик", - прокомментировал награду

Как отметил исполнительный вице-президент РСПП, председатель оргкомитета конкурса Виктор Черепов, победители в конкурсе РСПП определяются в восьми номинациях. Гран-При присуждается компании, которая одержала победу более чем в половине номинаций. В истории конкурса Гран-при вручался дважды, и оба раза им была удостоена ФосАгро.

Принимая решение о присуждении Гран-При, жюри отметило устойчивую динамику роста производственных показателей компании, рост производительности труда, программы развития кадров, уровень финансирования и масштабы проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, гарантированный коллективными договорами, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаб благотворительных программ, реализуемых в соответствии со стратегией социальной ответственности.

Одним из первых компания с победой поздравил Президент Российского союза химиков Виктор Иванов.

"Хочу поздравить с очередной победой генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева и в его лице весь коллектив компании с присуждением Гран-при Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2019". Знаю, что уже второй раз высшей награды авторитетной премии РСПП удостаивается химическая компания и дважды - это "ФосАгро". Будучи ключевой компанией отечественного химпрома и одной из самых инициативных в Российском Союзе химиков, "ФосАгро" не сбавляет темпы развития собственного производства. Успешно реализует самые резонансные "зеленые" инициативы по поддержке и саморегулированию ответственных производителей качественных минеральных удобрений в России, даёт жизнь самым перспективным цифровых и образовательных проектам современности. Для нас уже давно очевидно: "ФосАгро" - законодатель самых перспективных преобразований не только в химии, но и во всем промышленном секторе", подчеркнул президент РСХ

"Присуждение ФосАгро Гран-При Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость", видится мне решением справедливым, - отметил Председатель Российского профессионального союза работников химических отраслей промышленности Александр Ситнов. - Я от всей души поздравляю ФосАгро, весь трудовой коллектив этой компании, с победой. Хочу отметить, что незадолго до вручения этой награды за победу в конкурсе, на всех предприятиях Группы "ФосАгро" были подписаны новые коллективные договора, в которых зафиксирован новый, расширенный по объему, уровень социальных гарантий трудовым коллективам. То, что компания в такой сложный для мировой экономики период заботится о дополнительной защите трудящихся, говорит о ее устойчивости и уверенности в своих силах. В этом отношении ФосАгро - пример социально-ответственного бизнеса", - рассказал Александр Ситнов.

Жюри оценивало деятельность российских компаний в 2019 году. Этот год стал для ФосАгро рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов - более 9,5 млн. тонн (рост 6,1% к 2018 году). Объем производства апатитового и нефелинового концентратов составил 11,7 млн тонн (рост на 5,8% к 2018 году). Компания увеличила поставки на приоритетный для себя внутренний рынок на 10,5%, поставив российским фермерам свыше 3 млн тонн удобрений. По данным РАПУ на конец 2019 года, 35% всех минеральных удобрений, приобретенных российскими аграриями, были произведены компанией "ФосАгро".

В 2019-м ФосАгро активно включилась в программу создания "Зеленого стандарта" российской сельхозпродукции с улучшенными экологическими характеристиками. По инициативе компании и при поддержке всех членов РАПУ была разработана экомаркировка, подтверждающая высокие экологические характеристики минеральных удобрений российского производства.

Компания объявила о досрочном выполнении ключевых показателей стратегии развития до 2020 года и приняла стратегию развития до 2025 года. По итогам ее выполнения рост объемов производства продукции компанией "ФосАгро" должен составить 20%. Одним из приоритетных направлений новой Стратегии стало устойчивое развитие. ООН отметила успехи компании в этой сфере, включив ФосАгро в число мировых лидеров Глобального договора ООН, платформы социально-ответственного бизнеса.

ФосАгро - ключевой налогоплательщик и активный участник программ социально-экономического развития регионов присутствия. Ежегодно компания более 2,5 млрд рублей направляет на реализацию благотворительных проектов. В условиях пандемии коронавирусной инфекции компания усилила традиционные меры поддержки медицинских и социальных учреждений и, кроме того, реализовала комплекс мэр по защите трудовых коллективов от коронавирусной инфекции. В целом на эти цели в период с марта по октябрь т.г. было направлено дополнительно более 2,5 млрд рублей.