Глава КГБ Беларуси предупредил о готовящейся в стране провокации

О попытках дестабилизировать ситуацию в Беларуси и о готовящейся очередной провокации в республике проинформировал 16 октября председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

В последние дни, уточнил он, поступают данные из различных источников, в том числе из-за рубежа, "от наших партнерских спецслужб о готовящейся в стране провокации. Цель данных действий - дестабилизация ситуации на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству с целью инспирации протестного движения".

По замыслу организаторов очередной акции, пояснил руководитель спецслужб, а также их кураторов за рубежом, планируется обвинить в тяжких последствиях силовые структуры РБ. "И тем самым практически использовать последний шанс на реализацию своих планов. В этих условиях комитетом во взаимодействии с другими правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке информации, установлению всех причастных лиц и привлечению их к ответственности", - отметил председатель КГБ, информирует БЕЛТА.

В связи с этим Тертель попросил граждан страны "быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность".