Google обновил поиск и карты: какие возможности получат пользователи

Google провела онлайн-конференцию Search On, где были показаны новые функции в поиске, обновления для карт и новые инструменты для журналистов.

Так, найти ответ на узконаправленный запрос теперь станет проще. Если раньше пользователям приходилось искать результат в "недрах" поисковой выдачи, то теперь Google поиск научился индексировать не только отдельные веб-страницы, но и фрагменты этих страниц. В следующем месяце тестирование новой функции начнется в США, а затем ее развернут по всему миру. Также в компании улучшили распознавание неправильно написанных в поиске слов. Согласно статистике, приведенной Google, каждый десятый запрос содержит орфографическую ошибку.

Кроме того, были улучшены функции Google Объектива и инструменты дополненной реальности. В компании уверяют, что с помощью Google Объектива школьники смогут лучше выполнять домашние задания по математике, химии, биологии и физике. Google поиск научился распознавать и "музыкальные" запросы - если напеть песню, то в выдаче покажут ее название и другие данные.

Карты Google будут показывать пользователям по всему миру, в том числе и в России, загруженность заведений и других общественных мест. Эта возможность была введена компанией в ответ на пандемию коронавируса. Теперь пользователи смогут смотреть в режиме реального времени загруженность магазинов, заправок, аптек, парков, пляжей и других мест массового скопления людей. Информация будет отображаться прямо при построении маршрута и ее не нужно будет искать дополнительно. Google также обещает отображать данные о мерах безопасности, которые предпринимают в том или ином заведении.

Компания отметила, что с марта по май пользователи на 50% чаще просматривали и сравнивали данные о загруженности общественных мест. В связи с этим было принято решение увеличить охват территории, на которой действует эта функция. Обновление для операционных систем iOS и Android и веб-версии карт появится в самое ближайшее время.

Были добавлены новые функции и для журналистов. С помощью новых инструментов Journalist Studio работники СМИ смогут эффективнее анализировать документы, которые показываются в поиске. Например, автоматически будут выделяться данные об упоминаемых людях, организациях и местах. Сейчас новый инструмент способен работать с данными по США.