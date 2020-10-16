Госдума 20 октября рассмотрит законопроект о правительстве во II чтении

Госдума планирует рассмотреть президентский законопроект о правительстве во втором чтении на пленарном заседании во вторник, 20 октября. Об этом сообщил глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Мы предполагаем в следующий вторник рассмотреть во втором чтении федеральный конституционный закон о правительстве", - сказал он в пятницу на заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ. В тот же день депутаты намерены обсудить законопроект о Конституционном суде. "Также мы во вторник будем рассматривать уже в первом чтении поправки в закон о судоустройстве", - сообщил Павел Крашенинников.

Напомним, первый пакет законопроектов, направленных на реализацию положений обновленной Конституции, президент России Владимир Путин внес в Госдуму 22 сентября, в том числе - новый закон о правительстве. 13 октября нижняя палата приняла его в первом чтении.

Документ серьезно усиливает роль парламента при формировании кабмина, а также делает эту процедуру более прозрачной.