"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка

Банк "Тинькофф" объявил о прекращении переговоров о возможной покупке "Яндексом". Об этом говорится в сообщении TCS Group на сайте Лондонской биржи.

"После дальнейших обсуждений, в том числе с контролирующим акционером "Тинькоффа", стороны договорились не продолжать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки были немедленно прекращены", - говорится в сообщении "Тинькофф".

Ранее стороны сообщали, что принципиально договорились о сделке, ее стоимость должна была составить почти 5,5 млрд долларов. При этом в сообщении подчеркивалось, что пока нет уверенности в том, что будут достигнуты финальные договоренности. Группа "Тинькофф" должна была пройти комплексную проверку, а "Яндекс" одобрить сделку на уровне акционеров компании.

Отмена соглашения связана с тем, что Олег Тиньков помимо предложения "Яндекса" рассматривает и другие варианты. Например, покупателем банка может выступить МТС или "МТС Банк".