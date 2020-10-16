В приказе перечислены особенности постановки на налоговый учет иностранных граждан в зависимости от статуса (например, адвокат), наличия или отсутствия собственности на территории РФ, и даже возможности получения наследства.
Документ регламентирует сроки, количество документов, необходимых для постановки на налоговый учет, а также способы их предоставления (почтовым отправлением, очно, через МФЦ или в электронной форме). В каждом отдельном случае, описанном в приказе, требования по всем перечисленным пунктам различны.
Кроме того, иностранным гражданам стоит обратить внимание, что теперь постановке на налоговый учет подлежат также физические лица, которые не имеют в России места жительства, недвижимого имущества и транспортных средств, но получающие доход от российской организации или ИП. Указанные граждане ставятся на учет на основании сведений, представленных налоговыми агентами. Также документом определяется порядок снятия таких иностранных граждан с налогового учета.