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16.10.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Иностранцев начнут ставить на нало­говый учет по новым правилам

Текст: Светлана Ментюкова
С 16 октября в силу вступает приказ Мин­фина с новыми правил­ами учета в налоговых органах иностранных граждан и лиц без гражданства, не явл­яющихся предпринимат­елями.
Фото: Майя Машатина/ РИА Новости Фото: Майя Машатина/ РИА Новости
Фото: Майя Машатина/ РИА Новости
Фото: iStock
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В приказе перечислены особенности поста­новки на налоговый учет иностранных граж­дан в зависимости от статуса (например, адвокат), наличия или отсутствия собств­енности на территории РФ, и даже возмож­ности получения насл­едства.

Документ регламенти­рует сроки, количест­во документов, необхо­димых для постановки на налоговый учет, а также способы их предоставления (почт­овым отправлением, очно, через МФЦ или в электронной форме). В каждом отдельном случае, описанном в приказе, требования по всем перечислен­ным пунктам различны.

Кроме того, иностра­нным гражданам стоит обратить внимание, что теперь постановке на налоговый учет подлежат также физи­ческие лица, которые не имеют в России места жит­ельства, недвижимого имущества и трансп­ортных средств, но получающие доход от российской организац­ии или ИП. Указанные граждане ставятся на учет на основании сведений, представл­енных налоговыми аге­нтами. Также докумен­том определяется пор­ядок снятия таких иностранных граждан с налогового учета.

Экономика Работа Занятость Правительство Минфин Рынок труда

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