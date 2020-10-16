С 16 октября в силу вступает приказ Мин­фина с новыми правил­ами учета в налоговых органах иностранных граждан и лиц без гражданства, не явл­яющихся предпринимат­елями.

В приказе перечислены особенности поста­новки на налоговый учет иностранных граж­дан в зависимости от статуса (например, адвокат), наличия или отсутствия собств­енности на территории РФ, и даже возмож­ности получения насл­едства.

Документ регламенти­рует сроки, количест­во документов, необхо­димых для постановки на налоговый учет, а также способы их предоставления (почт­овым отправлением, очно, через МФЦ или в электронной форме). В каждом отдельном случае, описанном в приказе, требования по всем перечислен­ным пунктам различны.

Кроме того, иностра­нным гражданам стоит обратить внимание, что теперь постановке на налоговый учет подлежат также физи­ческие лица, которые не имеют в России места жит­ельства, недвижимого имущества и трансп­ортных средств, но получающие доход от российской организац­ии или ИП. Указанные граждане ставятся на учет на основании сведений, представл­енных налоговыми аге­нтами. Также докумен­том определяется пор­ядок снятия таких иностранных граждан с налогового учета.