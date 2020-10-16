Источники: Организатором обострения в Нагорном Карабахе является Турция

Начало боевых действий в Нагорном Карабахе планировалось и готовилось Турцией. О намеренных действиях Анкары по переводу конфликта в активную фазу со ссылкой на российские военно-дипломатические источники сообщает "Коммерсант".

По словам собеседников издания, все последнее месяцы турецкая сторона активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий, обещая широкомасштабную политическую, дипломатическую, разведывательную и военную поддержку.

Фаза непосредственной подготовки к началу боевых действий началась в августе, по окончании турецко-азербайджанских военных учений. После них на территории Азербайджана осталась значительная турецкая группировка - порядка 600 человек, которая занималась планированием и координацией наступательной операции, а также подготовкой азербайджанских военных.

Среди них, помимо батальонной тактической группы, оснащенной 18 БМП и системами залпового огня, были инструкторы, военные советники, летчики и авиационные техники. Места дислокации различных групп турецких военных на территории Азербайджана, а также перечень приданных вооружений приводит издание.

Также источники "Коммерсанта" обратили внимание на резкую активизацию турецкой военно-транспортной авиации в направлении Азербайджана. Они назвали даты переброски людей, боеприпасов и вооружений, а также марки и номера самолетов, осуществлявших полеты. Зачастую переброска совершалась транзитом через Грузию.

Кроме того, не осталось незамеченным, что в начале конфликта, в самой активной его фазе с 28 по 30 сентября на территории Азербайджана находились министр обороны Турции Хулуси Акар и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар. Именно они, как утверждается, осуществляли непосредственное руководство операцией на месте.

Что касается наемников из числа сирийских террористических группировок, то их вербовку и доставку в зону конфликта курирует Национальная разведывательная организация Турции при поддержке военного ведомства. Так, в течение первой недели октября в Азербайджан прибыло около 1,3 тысячи боевиков из Сирии, а также до 150 ливийских наемников. "Коммерсант" приводит места их дислокации, перечисляет места в Сирии, где ведется вербовка и подготовка боевиков, названия частных военных компаний, занимающихся этой работой, а также маршруты переправки. За участие в войне боевики якобы получают до 2 тысяч долларов в месяц и сходную сумму "подъемных".