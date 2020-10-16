Источники: Организатором обострения в Нагорном Карабахе является Турция

Новости

В Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом 00:25
Во Франции обезглавили школьного учителя из-за карикатуры на Мухаммеда 16.10.2020
Попова: Большинство больных COVID-19 оказались офисными служащими 16.10.2020
Роналду уверен в победе Нурмагомедова над Гэтжи 16.10.2020
Известный украинский фитнес-блогер умер от коронавируса 16.10.2020
Минобороны сообщило о 1 675 военнослужащих с коронавирусом 16.10.2020
В Белом доме отвергли предложение Путина о продлении СНВ-3 на год 16.10.2020
В США заявили о сложностях с введением новых санкций против России 16.10.2020
Строгий ограничитель скорости на Volvo не продержался и полугода 16.10.2020
В Греции установлен рекорд по числу инфицированных COVID-19 за сутки 16.10.2020
В Москве ребенок умер в фитнес-клубе 16.10.2020
В Москве водитель автобуса нокаутировал вандала 16.10.2020
Производство третьей вакцины от COVID-19 в РФ может начаться в 2021 году 16.10.2020
Трамп считает себя вторым по популярности после Иисуса Христа 16.10.2020
Препарат против COVID-19 "Арепливир" перестали продавать за границу 16.10.2020
Президент Казахстана наградил Сергея Шойгу орденом Дружбы 16.10.2020
Военному атташе США в Москве указали на ложь его коллеги в Киеве 16.10.2020
Ростех с начала года поставил в клиники порядка девяти тысяч аппаратов ИВЛ 16.10.2020
Турция впервые испытала российские ЗРС С-400 на учениях 16.10.2020
Ростех переведет 30% сотрудников в Москве на "удаленку" 16.10.2020
В последний день учений силы ОДКБ блокировали захваченное террористами село 16.10.2020
В офисе и дома у главы минздрава Франции прошел обыск 16.10.2020
Росавиация: Россия возобновила полеты в Сербию и на Кубу 16.10.2020
В Брянской области создан штаб по устранению последствий провала дома 16.10.2020
Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга 16.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
16.10.2020 23:34
Рубрика: В мире

Источники: Организатором обострения в Нагорном Карабахе является Турция

Текст: Петр Лихоманов
Начало боевых действий в Нагорном Карабахе планировалось и готовилось Турцией. О намеренных действиях Анкары по переводу конфликта в активную фазу со ссылкой на российские военно-дипломатические источники сообщает "Коммерсант".
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По словам собеседников издания, все последнее месяцы турецкая сторона активно провоцировала Баку на развязывание боевых действий, обещая широкомасштабную политическую, дипломатическую, разведывательную и военную поддержку.

В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе

Фаза непосредственной подготовки к началу боевых действий началась в августе, по окончании турецко-азербайджанских военных учений. После них на территории Азербайджана осталась значительная турецкая группировка - порядка 600 человек, которая занималась планированием и координацией наступательной операции, а также подготовкой азербайджанских военных.

Среди них, помимо батальонной тактической группы, оснащенной 18 БМП и системами залпового огня, были инструкторы, военные советники, летчики и авиационные техники. Места дислокации различных групп турецких военных на территории Азербайджана, а также перечень приданных вооружений приводит издание.

Также источники "Коммерсанта" обратили внимание на резкую активизацию турецкой военно-транспортной авиации в направлении Азербайджана. Они назвали даты переброски людей, боеприпасов и вооружений, а также марки и номера самолетов, осуществлявших полеты. Зачастую переброска совершалась транзитом через Грузию.

Кроме того, не осталось незамеченным, что в начале конфликта, в самой активной его фазе с 28 по 30 сентября на территории Азербайджана находились министр обороны Турции Хулуси Акар и командующий сухопутными войсками Умит Дюндар. Именно они, как утверждается, осуществляли непосредственное руководство операцией на месте.

Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху

Что касается наемников из числа сирийских террористических группировок, то их вербовку и доставку в зону конфликта курирует Национальная разведывательная организация Турции при поддержке военного ведомства. Так, в течение первой недели октября в Азербайджан прибыло около 1,3 тысячи боевиков из Сирии, а также до 150 ливийских наемников. "Коммерсант" приводит места их дислокации, перечисляет места в Сирии, где ведется вербовка и подготовка боевиков, названия частных военных компаний, занимающихся этой работой, а также маршруты переправки. За участие в войне боевики якобы получают до 2 тысяч долларов в месяц и сходную сумму "подъемных".

В мире экс-СССР Азербайджан В мире экс-СССР Армения В мире Ближний Восток Турция Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 15 150 случаев COVID-19 в 85 регионах
Росавиация: Россия возобновила полеты в Сербию и на Кубу
Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора
Турция впервые испытала российские ЗРС С-400 на учениях
ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф"
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса