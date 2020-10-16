Известный украинский фитнес-блогер умер от коронавируса

Известный украинский фитнес-блогер Дмитрий Стужук скончался в возрасте 35 лет вскоре после того, как у него выявили коронавирус.

О смерти Стужука стало известно в пятницу. Его бывшая супруга София сообщила об этом в Instagram. "Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", - написала она.

Сам Стужук ранее сообщал о том, что во время отдыха в Турции он почувствовал себя плохо. У мужчины начались проблемы с дыханием, появился кашель, однако при этом температура оставалась в пределах нормы, сообщает Sport24.

Вернувшись после отдыха на родину, он сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Проблемы начались на девятый день: Стужук с трудом дышал с помощью маски, в итоге прибывшие медики приняли решение о госпитализации. Однако в больнице блогер впал в кому, из которой уже не вышел.