Как специалисты подбираются к началу массовой вакцинации от COVID-19

Количество вновь выявленных случаев заражения COVID-19 ежедневно растет. Все рекорды уже побиты, и когда пандемия закончится - непонятно. Что же может стать переломным моментом в борьбе с новой инфекцией?

Один из наиболее реалистичных сценариев, при котором возможен существенный прорыв в сложившейся в связи с эпидемией ситуацией, связан, в первую очередь, с выпуском в широкий оборот вакцины.

Все ведущие страны мира силами научных институтов и фармацевтических компаний ведут разработки в этой области. Некоторые из них уже готовят препараты к процедуре регистрации. Однако первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину и доказавшей ее эффективность и безопасность, стала Россия. Речь идет о вакцине "Гам-КОВИД-Вак" или "Спутник V", разработанной институтом имени Гамалеи.

Вроде бы все просто - надо взять лабораторный регламент у разработчиков, имеющих регистрационное удостоверение (а их в стране уже несколько), прийти на производственную площадку и начать выпускать в больших объемах нужную всем вакцину. Но дело в том, что между лабораторной и промышленной технологиями производства - большая дистанция. И осуществить переход от одной технологии к другой пока могут лишь единичные компании, обладающие достаточными научными компетенциями в сложной области трансляционной биотехнологии.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, отметил, что "компания "Генериум" на своих площадях выпустила первую серию вакцины, которая сдана сейчас на государственный контроль качества".

Генеральный директор этой компании Дмитрий Кудлай, комментируя ситуацию, предположил, что "Генериум" был выбран в качестве производственной площадки по причине того, что обладает самым широким спектром проектов в области масштабирования технологий. Также компания владеет максимальным количеством международных сертификатов GMP, новейшим оборудованием и глубокой научной базой. По мнению Дмитрия Кудлая, свою роль могла сыграть и удаленность научно-производственной базы от мегаполисов - более чем на 100 км. Это имеет большое значение для защиты объектов от массированной вирусной контаминации.

"Генериум", создав в марте 2020 года специальное подразделение по борьбе с коронавирусной инфекцией, с первых дней включился в работу с диагностическими системами коронавируса, в апреле представив здравоохранению самую быструю ПЦР-систему (по принципу обратной петлевой амплификации), работающую в 3,5 раза быстрее, чем классические тесты, - пояснил Дмитрий Кудлай. - В мае мы выпустили уникальные ИФА-тесты "АНТИГМА", содержащие иммуноглобулины IgA, IgM и IgG и позволяющие экстренно в скрининге сегментировать больных и отболевших. В августе мы отреагировали на обращение Минздрава РФ относительно коронавирусной вакцины, определив достойного партнера-разработчика - НИИ имени Гамалеи. Трансфер, воспроизведение и масштабирование технологии необходимой всем вакцины нами завершены. За плечами компании более 10 лет стремительного роста в области биотехнологий, и ключевым фактором успеха мы считаем наших сотрудников, конкретных людей, которые обостренно осознают свою роль в процессе борьбы с пандемией".

Какими же будут следующие шаги? В случае успешного прохождения государственного контроля качества вакцина станет доступна российской системе здравоохранения. Но что потом? Как определить те категории граждан, которые нуждаются в вакцинации в первую очередь? Эксперты сходятся во мнении, что прививочную кампанию необходимо начинать с групп риска.

"Большое количество вакцины сразу выработать сложно. Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам сначала прививают группы риска", - объяснила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Однако, как считает Дмитрий Кудлай, существуют и "изящные подходы к решению данной задачи".

"Если говорить в военной терминологии, то вакцина должна выполнить функцию артподготовки в атаке на коронавирус, за которой должна последовать точечная умная работа в виде персональной оценки индивидуальных параметров иммунитета, - резюмирует эксперт. - Реализовать это можно в виде диагностических инструментов, позволяющих определить наличие клеточного иммунитета к COVID-19. Над двумя технологиями мы сейчас работаем. Одна из них - система ElISPOT, вторая - система TREC и KREC".