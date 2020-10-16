Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США

Пользователи китайского портала Guancha по достоинству оценили жесткие высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова в отношении США.

Ранее российский министр назвал нечистоплотными заявления американских представителей о том, что Вашингтон и Москва якобы близки к заключению соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Высказывания руководителя внешнеполитического ведомства России вызвали определенный резонанс в интернет-сообществе КНР.

"Русские, действительно, очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", - написал один из пользователей, которого цитирует РИА Новости.

Другой читатель указал на изменчивость внешнеполитического курса Вашингтона. "Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" - говорится в комментарии.

"Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", - добавил другой пользователь.