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16.10.2020 10:25
Рубрика: В мире

Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США

Текст: Владимир Шилов

Пользователи китайского портала Guancha по достоинству оценили жесткие высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова в отношении США.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Ранее российский министр назвал нечистоплотными заявления американских представителей о том, что Вашингтон и Москва якобы близки к заключению соглашения о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.

Высказывания руководителя внешнеполитического ведомства России вызвали определенный резонанс в интернет-сообществе КНР.

"Русские, действительно, очень прямолинейны, отвесили американцам пощечину, сильную пощечину, одобряю", - написал один из пользователей, которого цитирует РИА Новости.

Другой читатель указал на изменчивость внешнеполитического курса Вашингтона. "Если сегодня с ними подписать соглашение, будет ли оно действовать после смены президента?" - говорится в комментарии.

"Для президента, который открыто солгал, это нормально, когда лгут его бесчисленные подчиненные", - добавил другой пользователь.

В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Отношения России и Китая

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