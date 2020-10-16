Крашенинников: Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Госсовет получит право законодательной инициативы после принятия нового закона об этом органе.

"Я сразу хочу сказать, что он не наделяется правом законодательной инициативы, как я с удивлением узнаю иногда, читая интернет", - заявил он журналистам по окончании заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ.

В законопроекте указано, что в своих решениях совет сможет указывать на необходимость законодательных изменений. Если Госсовет примет решение, что они нужны, проект соответствующего акта должен быть внесен в Госдуму.

Крашенинников разъяснил, кто именно будет вносить соответствующие документы. "Это может сам президент вести как председатель Госсовета и воспользоваться своим правом законодательной инициативы. Это первое. Второе - если речь идет о каких-то поправках, Госсовет может порекомендовать внести их правительству или Госдуме", - сказал он.

Депутат также напомнил, что в состав совета входят и премьер-министр, и спикеры палат Федерального Собрания. Правительство и парламентарии обладают правом законодательной инициативы.