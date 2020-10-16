Курс рубля направился к новому препятствию

Новости

Трамп заявил об отсутствии у него крупных долгов перед банками других стран 06:09
Суточный прирост пациентов с COVID-19 на Кипре впервые превысил сотню 05:27
В Британии разработан тест, определяющий риск тяжелого течения COVID-19 05:15
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме 04:56
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ 04:31
Польша ужесточила введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения 04:10
Россия отправила в Африку 50 тысяч игрушек и 2 тонны сладостей 03:44
Роспотребнадзор: Почти у половины мужчин в России избыточный вес 03:33
Мантуров отметил преимущество снижения курса рубля 03:14
В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19 02:56
Пользователи пожаловались на перебои в работе Twitter 02:36
Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии 02:17
Русская живопись принесла MacDougall's почти 3 миллиона долларов 02:03
Находившийся в самолете Байдена сотрудник заболел COVID-19 01:52
Трамп пообещал не вводить жесткие меры в случае второй волны COVID-19 01:08
Минобороны: За неделю 37 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:26
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 15.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 15.10.2020
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 15.10.2020
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 15.10.2020
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 15.10.2020
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 15.10.2020
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 15.10.2020
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 15.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля направился к новому препятствию

Текст: Роман Маркелов
Курс доллара по итогам торгов в четверг превысил 78 рублей. В целом рынки вчера избегали рисковых активов и формировали спрос на активы безопасной зоны, констатирует начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, в этом контексте совершенно логично выглядит вчерашнее укрепление доллара против всех его ключевых конкурентов. Слабость валют товарно-сырьевого блока была вне конкуренции, подчеркивает Шульгин.

Фото: iStock
Названы причины роста доллара на 16 рублей, евро - на 23 рубля

При этом аналитик сохраняет среднесрочный конструктивный взгляд на российскую валюту. "Но время для открытия длинных позиций по рублю в соответствующем горизонте еще не пришло. Геополитическая премия в рубле сократилась и будет продолжать сокращаться, но цены на нефть и коронавирус оказывают давление на российскую валюту", - говорит Шульгин.

Ухудшение настроений на биржевых площадках вызвано высокими темпами распространения коронавируса в мире, соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. По его мнению, инвесторы опасаются, что этот фактор даже без повторения весенних ограничений будет существенно сдерживать восстановление экономики. На этом фоне приостановка переговоров по фискальным стимулам в США создает дополнительное давление на все рынки, усиливая опасения относительно экономических показателей в Штатах, говорит он.

По словам Бабина, судя по итогам вчерашних торгов, с технической точки зрения пара USD/RUB пробила промежуточное сопротивление, направившись к следующему техническому препятствию, находящемуся в районе уровня 79 рублей.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Ожирение увеличивает риск смерти от COVID-19 в девять раз
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис