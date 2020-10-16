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16.10.2020 15:29
Рубрика: Власть

Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону

Текст: Елена Яковлева

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что ситуация с диагностикой, ранним выявлением, лечением и принятием обществом детей с ВИЧ меняется лучшую сторону. Однако в аппарат уполномоченного по правам ребенка продолжают поступать сигналы о нарушении прав таких детей.

Фото: РИА Новости
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- Если некоторое время назад в детских домах-интернатах были не единичны случаи, когда ребенок с ВИЧ оказывался изолированным и ограниченным в общении даже со своими сверстниками, то сейчас ситуация в корне изменилась - потенциальные приемные родители стоят в очереди на усыновление таких детей, - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой​​​.

Детский омбудсмен также отметила положительные тенденции в области диагностики, раннего выявления, лечения и принятия обществом детей с ВИЧ. Она обсуждала эти вопросы во время рабочей встречи с главным внештатным специалистом по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава Евгением Ворониным. По словам Воронина, в России сейчас налажена ранняя диагностика заболевания, и 95 процентов детей с ВИЧ получают терапию. Специалист также сообщил, что сегодня риск передачи заболевания от матери к ребенку составляет порядка 1,5 процента.

Однако в аппарат детского омбудсмена продолжают поступать обращения родителей таких детей, которые жалуются на нарушение прав несовершеннолетних: на раскрытие врачебной тайны, на затруднения при получении образования и обеспечении мерами социальной поддержки. Решить эти вопросы поможет тот потенциал, который заложен в поправках в Конституцию, считает Анна Кузнецова.

- Политика нашего государства сосредоточена на вопросах защиты интересов семьи и детства - эти ресурсы не должны оставаться невостребованными. Дети, страдающие вирусом иммунодефицита человека, абсолютно такие же, как и другие, при должной терапии заболевание себя никак не проявляет, и тем более - не представляет опасности для окружающих, они так же нуждаются в любви и заботе, нашей поддержке и внимании, - подчеркнула детский омбудсмен.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам ребенка

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