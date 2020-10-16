Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ

В маневрах, уточняет БЕЛТА, участвовали контингенты государств - членов организации, оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, полицейские силы и спасательные подразделения. Общая численность участников составила более 900 человек. Кроме того, было задействовано свыше 120 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты и вертолеты.

Оценивания масштабные маневры на витебском полигоне Лосвидо, военачальник подтвердил, прежде всего, что "поставленные цели были достигнуты, задачи выполнены". Командиры и штабы, констатировал он, получили возможность на практике управлять войсками и отточить свои навыки.

Глава оборонного ведомства РБ дал понять, что "Нерушимое братство" было не только площадкой для отработки вопросов обмена опытом и повышения выучки войск. Оно продемонстрировало "сплоченность между войсками стран - участниц ОДКБ и нашими народами". Кроме того, маневры, по словам Хренина, стали одним из шагов "на пути повышения региональной и международной безопасности".

Кстати, военные эксперты отмечают, что в этом году "Нерушимое братство" впервые проходило в формате командно-штабного учения. Они обращают внимание на тот факт, что одним из главных особенностей маневров стало включение миротворческой миссии ОДКБ в состав обучаемых. Дело в том, поясняют они, что участники отработали "весь комплекс мер воздействия военно-политического, социально-экономического и гуманитарного характера по стабилизации обстановки в кризисном районе".

Министр с сожалением констатировал, что маневры проходили "на фоне сложной обстановки в некоторых странах и регионах", подчеркнув в этой связи важность консолидации всех усилий союзников, региональных и международных организаций. Минск, по его словам, проводя миролюбивую политику, становился "площадкой для переговоров по решению конфликтных ситуаций. На этом фоне задачи, которые решались во время учения "Нерушимое братство-2020", для нас очень важны".

Остается добавить, что в качестве наблюдателей на финальном этапе учения участвовали военные атташе, аккредитованные при военном ведомстве Беларуси, представляющие 14 стран: Болгарию, Венесуэлу, Вьетнам, Казахстан, Литву, Польшу, Россию, Сербию, Сирию, Туркменистан, Турцию, Германию, Чехию и Таджикистан.