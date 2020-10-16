Минобороны сообщило о 1 675 военнослужащих с коронавирусом

Количество военнослужащих армии и флота, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 12 584 человек. Эти данные на вечер 16 октября опубликованы в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 65 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта, более 45 700 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

В то же время в Минобороны РФ фиксируют рост заболевших коранавирусом. На сегодняшний день 1 675 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Более тысячи ста пациентов лежат в военных госпиталях. Одиннадцать изолированы по месту службы. Четырнадцать находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 521 человек лечится на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у 23 пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь оказали более чем 8 250 заболевшим, 1 740 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.