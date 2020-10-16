Минобороны: За неделю 37 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

За минувшую неделю 37 иностранных летательных аппаратов провели разведку у российских границ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Были замечены 33 самолета-разведчика и четыре беспилотных летательных аппарата. Дважды российским истребителям пришлось подниматься в воздух на перехват и сопровождение, пишет газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

В Минобороны отметили, что все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций. Нарушений воздушного пространства страны не допущено.