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16.10.2020 00:26
Рубрика: Власть

Минобороны: За неделю 37 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

За минувшую неделю 37 иностранных летательных аппаратов провели разведку у российских границ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики ФРГ и Швеции от границ РФ

Были замечены 33 самолета-разведчика и четыре беспилотных летательных аппарата. Дважды российским истребителям пришлось подниматься в воздух на перехват и сопровождение, пишет газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

В Минобороны отметили, что все полеты проходили под контролем российских радиолокационных станций. Нарушений воздушного пространства страны не допущено.

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