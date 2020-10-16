Минпромторг: Мощности по производству медицинских масок выросли в 30 раз

С марта российская промышленность увеличила мощности по производству медицинских масок более чем в 30 раз - до 19,5 млн штук в сутки. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе своего выступления на форуме "Биотехмед".

"По медицинским маскам мы нарастили максимальный объем производственной мощности - до 19,5 млн штук мы можем производить в сутки. Хотя такого объема сегодня и не нужно, но тем не менее, мощности точно оцифрованы. И мы понимаем, кто, где, когда и что должен произвести по необходимости. В начале марта, как вы помните, это было 600 тыс. штук всего", - сказал он.

Денис Мантуров также перечислил количественные показатели, которых удалось добиться по выпуску других средств индивидуальной защиты (СИЗ). В частности, по его словам, российская промышленность на сегодня имеет возможности по выпуску суточного объема 30 тыс. единиц респираторов, 200 тыс. защитных костюмов, 114 тыс. пар перчаток, 70 тыс. защитных очков, 380 тыс. литров антисептика.

Министр подчеркнул, что сейчас предприятия работают не на полную мощность, ориентируясь на спрос. "Предприятия задействуют свои мощности кто-то на 50%, кто-то на 80%. Но даже этого хватает, чтобы с запасом закрывать внутренний рынок и даже осуществлять экспортные поставки", - сказал он. Глава Минпромторга отметил, что уже в мае Россия полностью прекратила централизованные закупки антиковидной продукции за рубежом, самостоятельно "обеспечивая все текущие потребности здравоохранения".

Во всех регионах, отметил Денис Мантуров, сформирован запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса на период от одного до четырех месяцев. Объем госзакупок лекарственных препаратов в России в связи с пандемией коронавируса в первом полугодии вырос почти в полтора раза, а медицинской техники - почти вдвое, уточнил глава Минпромторга.

"Пандемия, конечно же, сильно повлияла на отраслевые показатели и фармацевтики, и медицинской промышленности. Объемы госзакупок лекарств в первом полугодии увеличились более чем на 40%, а медицинской техники - почти на 95%", - сказал он, добавив, что только рынок медицинских масок по прогнозам за этот год увеличится в 85 раз.