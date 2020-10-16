Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года

До трех миллионов человек должно сократиться число безработных в России до конца нынешнего года. Такие планы ставит Минтруд.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства РФ. По оценке министерства, среднемесячная численность безработных граждан в октябре должна составить 3,4 миллиона человек, в ноябре - 3,2 миллиона, а в декабре - 3 миллиона человек, говорится в документе. За 12 дней октября численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 63,3 тысячи человек, до 3,62 миллиона.

Ранее на встрече с депутатами глава Минтруда Антон Котяков отметил, что ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. Число безработных за период с марта по октябрь выросло с 3,5 до 4,8 миллиона человек.

При этом 4,8 млн человек - это данные Росстата , который измеряет общую численность безработных в соответствии с методологией МОТ. По ней к безработным относятся люди, которые заявили, что не имеют работы, ищут работу и готовы сразу к ней приступить. В июне и июле, по данным Росстата, прирост уровня безработицы держится на отметке 0,1 процентного пункта, в августе уровень безработицы составляет 6,4% от общей численности экономически активного населения (4,8 млн человек).

При этом регистрация безработных в центрах занятости носит добровольной характер. При обращении в центры занятости человек получает государственную услугу по подбору вакансии, а также предоставлению пособия по безработице.