На Украине заявили о возможности взять в плен глав ДНР и ЛНР

В Киеве утверждают, что "украинские воины" якобы могут взять в плен глав ДНР и ЛНР под носом у противника. Об этом пишет интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны республики Сергея Кривоноса.

"Да, это задача, которую можно выполнить", - сказал Кривонос, комментируя возможности Сил специальных операций (ССО) Незалежной и выучку бойцов.

Он похвастался, что ВСУ уже проводили успешные спецоперации на территории ДНР и ЛНР, напомнив, что в ЛНР в 2017 году был убит начальник местной народной милиции Олег Анащенко. По его словам, тогда украинский спецназ успешно справился с поставленной задачей, но двое военных попали в плен и позднее были обменены на ополченцев.