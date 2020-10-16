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16.10.2020 13:12
Рубрика: Культура

Национальный чемпионат ArtMasters объявил о старте народного голосования

Текст: Наталья Лебедева
Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters объявил о старте народного голосования. Любой желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу во всех 16 компетенциях.

Голосование стартует на официальном сайте чемпионата 16 октября в 18.00 и завершится 20 октября в 23:59 по московскому времени. За зрительские голоса поборются художники по гриму, художники по костюмам, сценаристы компьютерных игр, сценографы, дизайнеры смешанной реальности, операторы механики сцены, звукорежиссеры, композиторы-аранжировщики… Участники, набравшие наибольшее число голосов, получат приз зрительских симпатий.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Творчество - это не только высокий уровень мастерства, но и признание зрителей, то, как они реагируют на итоговый результат. Именно поэтому мы решили запустить голосование, в котором может принять участие каждый", - рассказал Борислав Володин, руководитель чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

В финал чемпионата вышли 157 участников, которые съехались со всей России в Москву на итоговое испытание. Имена 48 победителей объявят 21 октября на торжественной церемонии награждения. Призеры, занявшие 1, 2 и 3 места, получат целевые денежные сертификаты, смогут пройти стажировку и трудоустроиться в крупной компании, на телеканале или киностудии, в известных учреждениях культуры, которые являются партнерами чемпионата, либо - в рамках партнерской программы - получить оборудование, необходимое для работы.

Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Москвы. Стратегический партнер - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

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