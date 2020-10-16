Находившийся в самолете Байдена сотрудник заболел COVID-19

В четверг врачи диагностировали заражение новым коронавирусом у человека, который ранее на этой неделе дважды находился на борту самолета вместе с кандидатом в президенты США Джозефом Байденом. Речь идет о сотруднике авиакомпании, которая организует полеты Байдена.

Об этом говорится в распространенном накануне заявлении штаба демократа, пишет ТАСС. Подчеркивается, что Байден не контактировал с данным лицом, расстояние между ними во время полетов составляло около 15 метров.

Сотрудники политика отмечают, что этот человек и Байден "были в масках в течение всего времени полета", поэтому демократу нет необходимости находиться в карантине. Сам Байден сообщил, что результат его теста на коронавирус был отрицательным, он намерен продолжать предвыборную кампанию.