Названы самые первые симптомы рака легких

Образования бронхолегочной системы являются одними из самых распространенных онкологических заболеваний как в России, так и в мире. Диагностика недугов часто затрудняется спецификой их проявления - в результате пациентов какое-то время лечат от других болезней.

По словам заведующего хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондента РАН Евгения Левченко, центральные формы рака легкого часто принимают за пневмонию или обострение хронического бронхита.

- И лечат их, используя антибиотики, что приводит к увеличению опухоли и отодвигает сроки специализированного лечения, - предупредил врач.

Отмечается, что на ранней стадии злокачественная опухоль в легком часто сигнализирует не связанными с дыхательной системой симптомами. Среди них: повышенная температура (до 38 градусов), которая не снижается после приема лекарств, кожный зуд с развитием дерматита, головокружения и нарушение координации в связи с нарушением работы нервной системы, одышка, слабость и утомляемость прямо с утра, передает aif.ru.

При подозрении на заболевание врач обычно назначает рентгенологическое исследование - ведущий метод диагностики. Если результаты вызвали подозрение, пациента направляют на КТ. Специалисты предупреждают, что чаще всего (в 60-70% случаев) от рака легких страдают курящие мужчины в возрасте от 50 до 80 лет.