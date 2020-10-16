Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ

Получения обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) даст дополнительный стимул для модернизации предприятий нефтехимии, увеличения их мощностей, а также привлечения в отрасль инвестиций. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Развитие нефтехимии становится особенно важным из-за снижения мировых цен на нефть и газ и, соответственно, падения доходов от их экспорта. Продавая только сырье, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Например, глубокая переработка этана увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. Известно, что один рубль валового внутреннего продукта в нефтехимии создает дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике (за счет развития перерабатывающих и потребляющих синтетическую продукцию отраслей, а также смежных отраслей - инжиниринга, машиностроения и других).

Ранее вице-премьер Юрий Борисов, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме, сказал, что обратный акциз на этан и СУГ может стать лишь первым этапом новых мер поддержки развития отечественной нефтехимической отрасли. Принятый закон стимулирует только начало технологической цепочки производства продуктов нефтехимии. "Есть смысл поговорить и о следующих этапах передела, которые ближе к финальной продукции. Этим необходимо заниматься, потому что многие продукты нефтехимии пока не производятся в России", - сказал Борисов.

Законом предусматривается, что для получения обратного акциза на СУГ, компаниям с 1 января 2022 года необходимо запустить дополнительные мощности по переработке сырья - не менее 300 тысяч тонн в год, или модернизировать уже существующие производства. Компаниям нужно заключить соглашение с Минэнерго, по которому они должны отправить на переработку не менее 100 тыс. тонн СУГ, или в течение 6 лет с 2021 по 2027 год вложить в обновление производства более 65 млрд рублей. Если производитель вложит в модернизацию мощностей по переработке СУГ более 110 млрд рублей, предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 года. Ставка акциза на этан составит 9 тыс. рублей за тонну и индексации не будет подлежать.

На сегодняшний день воспользоваться правом на получение обратного акциза на этан и СУГ смогут несколько строящихся крупных нефтехимических предприятий, среди которых: Амурский газохимический комплекс (АГХК), Иркутский завод полимеров и Балтийский химический комплекс.