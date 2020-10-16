Новости

Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя 10:58
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19 10:46
Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч 10:44
Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права 10:41
Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой 10:33
Медцентр в Петербурге закупит замороженные человеческие конечности 10:28
Собянин: Москве не нужен "локаут" 10:28
Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США 10:25
В городе на Двине открывается фестиваль "Витебский листопад" 10:22
СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020 10:19
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города 10:09
Собянин: Коронавирус набирает обороты 10:09
На Украине заявили о возможности взять в плен глав ДНР и ЛНР 09:57
Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ 09:54
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
Два горняка получили травмы при землетрясении в Кузбассе 07:23
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна 06:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 09:54
Рубрика: Экономика

Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ

Текст: Сергей Тихонов

Получения обратного акциза на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ) даст дополнительный стимул для модернизации предприятий нефтехимии, увеличения их мощностей, а также привлечения в отрасль инвестиций. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Развитие нефтехимии становится особенно важным из-за снижения мировых цен на нефть и газ и, соответственно, падения доходов от их экспорта. Продавая только сырье, Россия лишает себя потенциальной прибыли, которую может получить в результате его переработки. Например, глубокая переработка этана увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза. Известно, что один рубль валового внутреннего продукта в нефтехимии создает дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике (за счет развития перерабатывающих и потребляющих синтетическую продукцию отраслей, а также смежных отраслей - инжиниринга, машиностроения и других).

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
В России изменятся правила налогообложения нефтяной отрасли

Ранее вице-премьер Юрий Борисов, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме, сказал, что обратный акциз на этан и СУГ может стать лишь первым этапом новых мер поддержки развития отечественной нефтехимической отрасли. Принятый закон стимулирует только начало технологической цепочки производства продуктов нефтехимии. "Есть смысл поговорить и о следующих этапах передела, которые ближе к финальной продукции. Этим необходимо заниматься, потому что многие продукты нефтехимии пока не производятся в России", - сказал Борисов.

Законом предусматривается, что для получения обратного акциза на СУГ, компаниям с 1 января 2022 года необходимо запустить дополнительные мощности по переработке сырья - не менее 300 тысяч тонн в год, или модернизировать уже существующие производства. Компаниям нужно заключить соглашение с Минэнерго, по которому они должны отправить на переработку не менее 100 тыс. тонн СУГ, или в течение 6 лет с 2021 по 2027 год вложить в обновление производства более 65 млрд рублей. Если производитель вложит в модернизацию мощностей по переработке СУГ более 110 млрд рублей, предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ с 1 января 2024 года. Ставка акциза на этан составит 9 тыс. рублей за тонну и индексации не будет подлежать.

На сегодняшний день воспользоваться правом на получение обратного акциза на этан и СУГ смогут несколько строящихся крупных нефтехимических предприятий, среди которых: Амурский газохимический комплекс (АГХК), Иркутский завод полимеров и Балтийский химический комплекс.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис