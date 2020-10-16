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16.10.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Онлайн-продажи лекарств по рецепту разрешат после охвата их маркировкой

Текст: Светлана Ментюкова
Министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли Денис Мантуров готовы поддержать начало дистанционной продажи рецептурных препаратов после того, как все категории лекарств будут охвачены маркировкой. Об этом главы ведомств сообщили в рамках общения с журналистами после завершения основной сессии форума "Биотехмед".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Что касается продажи рецептурных препаратов, обязательно сегодня вся отрасль должна перейти на маркировку. Сегодня в рынке еще продолжают вращаться препараты немаркированные. И это важный момент отслеживания для безопасности", - сказал Мурашко.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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"Мы сегодня, получив систему маркировки лекарств, понимаем всю процедуру прослеживаемости и движения лекарств до розницы. Всю процедуру доставки их в аптеки. По мере совершенствования системы мы с коллегами будем вырабатывать решения", - заявил Мантуров.

По словам главы Минпромторга, правительство будет изучать вопрос о разрешении онлайн-продаж рецептурных препаратов. "В мае было принято решение, и уже безрецептурные лекарства продаются через интернет-магазины. Поэтому, думаю, когда-то и наши коллеги должны нас поддержать, в обозримом будущем будет принято такое решение", - сообщил он.

Министр напомнил, что сейчас уже введена система маркировки лекарств, которая позволяет повысить прослеживаемость препаратов. "Поэтому большой разницы, где приобрести, в аптеке или с доставкой на дом, не будет. По мере совершенствования системы мы с коллегами будем вырабатывать решение", - отметил Мантуров.

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