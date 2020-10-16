Песков прояснил вопрос с розыском Тихановской

У российских правоохранительных органов нет вопросов к белорусской гражданке Светлане Тихановской, но есть обязательства по союзным документам.

"У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет, и проблем с госпожой Тихановской нет", - объяснил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но у нас есть достаточно четкие обязательства по всем союзным документам, которые подписаны, и на фоне того, что белорусские правоохранители ее подали в розыск, то, соответственно, мы получаем обязательство по их требованию", - пояснил представитель Кремля.

"Она была передана в розыск белорусскими правоохранителями, а мы, в свою очередь, имеем с ними единую систему и единые обязательства", - заметил Песков.