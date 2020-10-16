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16.10.2020 13:44
Рубрика: Власть

Песков заявил о преимуществах российской вакцины от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Россия выступает за международное сотрудничество во время пандемии и щедро делится информацией о преимуществах вакцины против коронавируса. О конкуренции в этой сфере в полной мере говорить нельзя, заявили в Кремле.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости www.ria.ru Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости www.ria.ru
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости www.ria.ru

В Москве отвергли обвинения со стороны британской газеты Тhe Times, что Россия якобы ведет кампанию по дезинформации в отношении разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса, в основном в странах, куда планирует продавать свою вакцину.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Комментировать обвинения против России - вообще это уже такое дело, превращающееся в цирк, наверное. И обвинения превращаются в цирк, и комментарии превращаются в цирк", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Россия никого не дезинформирует, Россия гордо говорит о своих успехах, и Россия делится своими успехами в области первой в мире зарегистрированной вакцины, эффективность которой уже многократно доказана", - заявил Песков. Уже есть документ о намерениях по продаже и совместному производству вакцины в целом ряде стран, и, естественно, в этих государствах Россия не скупится на информацию о преимуществах своей вакцины, пояснил представитель Кремля.

В данном случае вряд ли можно говорить о конкуренции, считает Песков: "Потому что именно Россия выступает за международное сотрудничество в этот нелегкий период пандемии". "Но ряд тех, кого можно было бы назвать конкурентом, как раз и занимаются дезинформацией. В том числе эти дезинформаторы сидят в Великобритании", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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