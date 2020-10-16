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16.10.2020 04:10
Рубрика: В мире

Польша ужесточила введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения

Фото: AFP/Wojtek RADWANSKI Фото: AFP/Wojtek RADWANSKI
Фото: AFP/Wojtek RADWANSKI

Власти Польши приняли решение ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, отметив, что между отсутствием ограничений и полным локдауном есть компромиссные решения.

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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По его словам, власти вводят ограничения, которые будут защищать от распространения коронавируса, но при этом экономика будет функционировать, пишет ТАСС. Премьер призвал всех, кто может работать удаленно, оставаться дома. Моравецкий отметил, что Польша занимает 17-е место в Европе по числу заболевших на 100 тысяч жителей, "но это не повод успокаиваться", уверен политик.

Напомним, в августе власти Польши решили использовать региональный принцип реагирования на распространение COVID-19. Была введена система зон трех цветов - "красная", "желтая" и "зеленая", в каждой - повсеместный масочный режим. В "желтой зоне", к которой с субботы относится вся территория республики, ограничено время работы ресторанов, с 19 октября в свадьбах и других семейных мероприятиях смогут принимать участие не более 25 человек. Вузы и средние школы переходят на смешанный режим работы.

В Польше число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 149 тысяч, 3,3 тысячи скончались. Скорость распространения инфекции в республике стремительно растет - за последние дни суточный прирост увеличился в восемь раз - до 8 тысяч.

В мире Европа Польша Пандемия коронавируса COVID-19

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