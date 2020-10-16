Попова: Большинство больных COVID-19 оказались офисными служащими

Максимальный удельный вес среди работающего населения, заразившегося коронавирусом - офисные сотрудники и чиновники, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Максимальный удельный вес среди работающего населения, заболевшего сегодня - это люди, работающие в офисе", - сказала Попова в интервью Первому каналу, а еще раньше - на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По ее словам, основную массу заболевших составляют люди от 30 до 60 лет. "Среди них самый высокий удельный вес. Это работники офисов и структур госуправления", - заявила главный санитарный врач страны. Она также отметила, что растет и доля заболевших людей старше 65 лет.

Именно эти факторы учитывает правительство Москвы, требуя перевести не менее трети работников столичных предприятий (большинство их трудится в офисах) на удаленный доступ, а сотрудников в возрасте 65+ допускать на работу лишь в случаях крайней нужды.