Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря

Новые выборы в парламент Киргизии могут назначить на 20 декабря. Об этом заявила председатель ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова.

Как утверждает глава Центризбиркома, повторные выборы необходимо провести в двухмесячный срок, а назначить их - в течение месяца со дня признания ранее проведенных недействительными.

По каким правилам будут проводиться повторные выборы, пока не ясно. Ряд партий требуют снижения проходного порога и суммы залога, который каждая участвующая в гонке организация должна внести в казну. Новый премьер Киргизии Садыр Жапаров и его сторонники, в свою очередь, выступают за возвращение к мажоритарной избирательной системе и президентской форме правления.

Некоторые законодатели Киргизии, в свою очередь, не исключают, что одновременно в республике можно провести выборы как парламента, так и президента.