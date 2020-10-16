Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем

Выпадающие на субботу и воскресенье праздничные 2 и 3 января решено перенести на 5 ноября и 31 декабря. Таким образом в ноябре у россиян будут сразу четырехдневные выходные - с 4 по 7 ноября.

Длинная рабочая неделя стране предстоит в связи с переносом субботы, 20 февраля, но потом граждане смогут отдыхать сразу три дня, поскольку выходным делают понедельник, 22 февраля.

Всего в 2021 году с России будет семь длинных выходных: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября.