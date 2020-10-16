Правительство утвердило единые требования к переработке мусора

Премьер-министр Михаил Мишустин постановил закрывать мусорные полигоны при их заполнении до проектной вместимости и по решению суда при несоответствии экологическим требованиям. Глава правительства утвердил единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов.

Документ запрещает принимать на утилизацию твердые коммунальные отходы, не прошедшие обработку, за исключением мусора, собранного раздельным методом. Захоронение и сжигание отходов возможно, если только они непригодны для переработки.

Установлены меры и требования к объектам переработки и размещения ТКО, исключающие возможные загрязнения окружающей среды. Также прописаны случаи, когда мусорные полигоны подлежат закрытию и ликвидации.

Документ вступает в силу с 1 января и будет действовать в следующие шесть лет. Объекты приема и переработки ТКО, спроектированные и построенные до вступления в силу этих требований, необходимо привести в соответствие с ними до 1 января 2016 года.