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16.10.2020 13:05
Рубрика: Общество

Предельная отпускная цена на фавипиравир снизится вдвое

Текст: Ольга Игнатова

Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир. Об этом сообщается на сайте контрольного ведомства.

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Упаковка лекарства от коронавируса из 50 таблеток будет стоить 5 500 рублей вместе с НДС. А одна таблетка будет стоить 100 рублей. При этом регионы могут устанавливать свои надбавки к этой цене после согласования с антимонопольной службой.

В ФАС отмечают, что это первый случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливалась на этапе его включения в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При проведении экономического анализа за основу брались цены в странах, где фавипиравир уже находится в обращении. В ведомстве напоминают, что препараты с таким непатентованным названием продаются в Индии и Китае, среди них есть и оригинальный препарат "Авиган".

В пересчете на российскую национальную валюту стоимость таблетки составляет 100 рублей. Как поясняет замруководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, эта цена и рассматривалась в качестве индикативной.

В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50 процентов. Так, сами производители и аптечные сети установили цену на фавипиравир от 11 320 до 16 306 рублей за упаковку. Но после того, как препарат будет включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, его максимальная стоимость в рознице с учетом допустимых надбавок может составить 6 875 руб включая НДС (упаковка 50 таблеток).

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Пандемия коронавируса COVID-19

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