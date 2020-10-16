Препарат против COVID-19 "Арепливир" перестали продавать за границу

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" перестали продавать за границу из-за высокого спроса внутри страны. Об этом РИА Новости сообщил главный исполнительный директор компании-производителя ГК "Промомед" Андрей Младенцев.

По его словам, ранее средство продавалось в страны Средней Азии, однако регулярных поставок не было. Теперь компания приняла решение приостановить продажи за рубеж, так как "не хватает продукта для внутреннего рынка", пояснил Младенцев.

Тем временем эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о результатах исследования, согласно которым препараты "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Интерферон" практически не снижают угрозу летального исхода от заболевания COVID-19. Специалисты ВОЗ анализировали данные 11 266 госпитализированных пациентов из более 30 стран, которые принимали все эти препараты.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора тоже считают, что от этих препаратов нужно срочно избавляться. Руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Вадим Покровский заявил: "Про некоторые препараты уже полгода говорят, что они неэффективны. Если они еще значатся в рекомендациях, то можно только удивляться, насколько медленно работают у нас люди, ответственные за их выход".