Президент Казахстана наградил Сергея Шойгу орденом Дружбы

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил министра обороны РФ Сергея Шойгу орденом "Достык" I степени. Эта награда соответствует российскому ордену "Дружба" и носит такое же название.

Вручить ее за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества РФ с Казахстаном президент смог лично. Сергей Шойгу как раз находился в республике с официальным визитом и был приглашен к Токаеву. Как позже сообщили в Минобороны России, в ходе этой встречи обсуждались актуальные вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере. Президент Казахстана, в частности, приветствовал подписанный в пятницу Договор о военном сотрудничестве между Москвой и Нур-Султаном. Токаев подчеркнул, что это является одним из важных результатов визита министра обороны России в его страну.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил президента Казахстана за возможность встретиться и обсудить наиболее актуальные вызовы современности. "Министр обороны России выразил признательность главе государства за достойное участие военного контингента из Казахстана в юбилейном Параде Победы на Красной площади. По его словам, это подчеркнуло высокий уровень отношений между двумя странами. Он также отметил активное участие команд вооруженных сил Казахстана в Международных армейских играх", - сообщили в оборонном ведомстве РФ.