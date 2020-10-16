Диетологи назвали продукты, противопоказанные при головной боли

Некоторые продукты противопоказаны людям, страдающим головной болью. Как пишет испанское издание La Vanguardia, по мнению диетологов, к ним, в том числе, относятся цитрусовые, которые богаты гистамином и расширяют сосуды.

По той же причине, по мнению диетологов Сандра Бакера и Альваро Санчеса, людям с такой проблемой лучше отказаться от голубых сыров и кофеиносодержащих напитков. Три или более порции кофе в день могут вызывать головную боль у пациентов, периодически страдающих мигренью, но и сокращение употребления кофеина также может вызвать такие боли.

Много гистамина в авокадо, несмотря на то, что он богат полезными для сердца жирными кислотами, а также в красном вине, от которого при головной боли нужно полностью отказаться. Диетологи советуют при такой проблеме со здоровьем не есть сырокопченые колбасы, другие виды колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки.

Вообще страдающим головной болью полезно употреблять пищу каждые три часа, потому что так можно поддержать уровень глюкозы в крови, при снижении которого может возникнуть головная боль. Конечно, прежде всего, необходимо найти причину недуга и обратиться к врачу.