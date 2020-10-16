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16.10.2020 14:55
Рубрика: Власть

Путин предложил продлить договор СНВ-3 без условий на год

Текст: Кира Латухина
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений можно было бы продлить на год без всяких условий, чтобы провести переговоры по всем параметрам, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. Нельзя оставить мир без такого фундаментального документа, считает он. Глава государства поручил МИД передать это предложение американцам и постараться получить хоть какой-то ответ в ближайшее время.
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

В самом начале совещания президент спросил министра иностранных дел, как идет диалог с США по продлению одного из основных документов в сфере обеспечения международной безопасности и контроля над вооружениями - Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3. "В каком состоянии переговоры с американцами?" - поинтересовался он.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"По вашему указанию мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, в том числе подчеркиваем сохраняющую силу и обретающую все большую актуальность нашу инициативу о принятии как можно скорее решения о продлении нынешнего договора об СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года, на очередные пять лет без каких-либо предварительных условий", - заявил Сергей Лавров.

"Мы будем готовы продолжать работать над новыми договоренностями, и мы внесли, с вашего согласия, конкретные предложения в развитие комплексного подхода к стратегической стабильности, которые были переданы американской стороне", - сообщил министр. В ответ США передали свои предложения, которые были преподнесены в качестве предварительных условий продления договора. По его словам, эти условия достаточно многочисленные, и "были сформулированы как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции".

В известной степени сложилась критическая ситуация, поскольку в начале февраля договор прекращает свое действие, констатировал Лавров. Если не будет согласия обеих сторон в соответствии с предусмотренными процедурами о продлении, то он истекает. "То есть, по сути дела, работа над непосредственно продлением договора без условий, которые не содержатся в нем самом, практически еще не начиналась", - отметил министр.

По просьбе президента Лавров уточнил: действие договора заканчивается 4 февраля 2021 года. "То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого договора?" - спросил Путин. "Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - ответил собеседник.

"Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода, - заявил президент. - Все предыдущие годы договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями". "Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса", - добавил он.

Фото: РИА Новости
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Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода, чтобы не оставить и Россию, и США, и все государства, которые заинтересованы в сохранении стратегической стабильности, без такого фундаментального документа, как договор о стратегических наступательных вооружениях.

Президент попросил главу МИД сформулировать позицию Москвы американским партнерам и в самое ближайшее время попробовать получить от них "хоть какой-то внятный ответ". "Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", - заверил министр.

Участники совещания также обменялись мнениями о ситуации с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха и обсудили вопросы внутрироссийской повестки.

Кроме президента и главы МИД, в совещании также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель СВР Сергей Нарышкин.

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