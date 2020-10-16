Белгородские следователи проверят смерть пациента в коридоре больницы

В Белгородской области пациент районной больницы умер в коридоре. Следователи регионального управления СК начали проверку случившегося, сообщает сайт ведомства.

Сообщение о трагедии в Шебекинской ЦРБ появилось в интернете. Очевидцы написали, что мужчина умер, не дождавшись помощи от медиков.

Следователи установили, что речь идет о 82-летнем пациенте, который лечился в Шебекинской районной больнице от пневмонии. Предварительно, он потерял сознание в коридоре отделения медучреждения. Был доставлен в реанимацию, однако врачи не смогли его спасти, говорится в сообщении на сайте СУ СК.

В настоящее время тело мужчины направлено в морг, где установят причину его гибели.

В сообщении также говорится, что больница была перепрофилирована в ковид-госпиталь для беременных. После этого все мужчины были переведены из Шебекинской ЦРБ в другие медучреждения. Следователи также проверят качество медицинской помощи женщине, дочь которой записала видеообращение.