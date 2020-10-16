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16.10.2020 10:44
Рубрика: Общество

Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 5049 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, впервые за осень этот показатель превысил отметку в 5 тысяч. Число новых случаев COVID-19 за последнюю неделю на 29,4% больше, чем за предыдущую. За сутки госпитализировано 1140 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 16,8% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находится 318 человек.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Среди вновь заболевших 13,8% - дети, 41,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% - от 46 до 65 лет, еще 10,5% - от 66 до 79 лет. Также 4,5% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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