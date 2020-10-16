Дезинфекция общественных пространств возобновится в Москве в октябре

В столице с октябре возобновится дезинфекция общественных пространств. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

По данным портала, возобновление дизенфекции связно с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Обрабатывать антисептиками будут фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий, остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. Так же будут проводить санитарную обработку скамеек, поручней, урн и территорий в местах массового скопления людей, надземных и подземных переходов, малых архитектурных форм, в том числе на детских и спортивных площадках.

Напомним, что весной и в начале лета сотрудники комплекса городского хозяйства Москвы еженедельно дезинфицировали территорию. Регулярно обрабатывали дворовые территории, подъезды домов, места накопления бытовых отходов, а также мусоровозы.

В настоящее время в постоянном режиме осуществляется дезинфекция медицинских учреждений, а также подъездов, в которых проживают граждане, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.