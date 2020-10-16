Эксперты рассказали, чем креативные пространства привлекают россиян

Большинство посетителей креативных кластеров продолжат их посещать после окончания пандемии и снятия ограничений, следует из опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

В материале говорится, что перепрофилированные территории бывших промышленных зон наиболее привлекают молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. При этом, отмечается, что женщинам креативные пространства интересны культурным или образовательным досугом, возможностью приобретения дизайнерской одежды, а мужчины чаще приходят сюда на выставки, а также в кафе и рестораны. Около 10% респондентов ответили, что работают в размещенных в кластерах коворкинг-центрах, еще 5% посещают парикмахерские и барбершопы.

По данным исследования, пандемия - одна из причин, по которой россияне сегодня отказываются от посещения креативных кластеров, однако не основная: о боязни заразиться коронавирусом заявили 10% опрошенных. В большинстве случаев россияне просто не знают о таких местах либо такие пространства отсутствуют в их городе. Также в числе причин - дороговизна и нехватка времени.

Эксперты НАФИ считают, что на дальнейшее развитие креативных кластеров повлияет скорость снятия ограничительных мер, а также платежеспособность населения в непростых экономических условиях.

При этом, по мнению вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, креативная индустрия в России уже в ближайшее время может стать полноценным сектором экономики, а развитие креативных кластеров, по ее мнению, будет способствовать не только повышению конкурентоспособности регионов, но и формированию условий для роста экономики страны в целом.

Среди креативных кластеров в России сегодня наиболее известны культурные центры "Гараж", "Винзавод", дизайн-завод "Флакон" и "Артплей" в Москве, "Севкабель Порт" в Санкт-Петербурге, галерея "Смена" в Казани.