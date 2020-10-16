Московские дороги помоют шампунем

В субботу, 17 октября, все московские дороги и тротуары тщательно промоют со специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

"Традиционно осенью и весной проводится мойка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, - отметил Петр Бирюков. - В этом сезоне в Москве это уже четвертая мойка дорог с шампунем, и видимо, последняя, так как синоптики прогнозируют похолодание".

Вымыть предстоит специальным средством все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. После того, как шампунь подействует, его смоют водой.

В недоступных для техники местах "душ" обеспечат комплексные бригады работников коммунальных служб.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.