Москва перестанет закупать автобусы на дизельных двигателях с 2021 года

Со следующего года столица перестанет закупать общественный транспорт на дизельных двигателях. А к 2030 году в столице останутся только электробусы, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью ТАСС.

"Со следующего года мы переходим к замене основного парка обычных дизельных автобусов",- заявил Сергей Собянин. По его словам, со следующего Москва перестанет закупать дизельный транспорт. "До 2030 года планируем полностью его заместить электробусами. Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология", - заключил глава города.