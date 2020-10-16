Москвич лишился 158 тысяч рублей после встречи с девушкой с сайта знакомств

Все началось с обычного знакомства в интернете, а закончилось вымогательством. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что в полицию поступило заявление от 27-летнего жителя столицы.

Он рассказал, что ранее в Сети познакомился с девушкой, которая в процессе общения поделилась личными проблемами и попросила у него денег в долг для лечения родственника. Мужчина согласился помочь и перевел 84 тысяч рублей на указанную девушкой банковскую карту. Позже новая знакомая вместе с неизвестным мужчиной по телефону, угрожая потерпевшему применением физического насилия, потребовали от него дополнительно перевести еще 74 тысяч рублей. Мужчина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполнил их требование и перевел деньги на указанный банковский счет.

Вымогателей задержали сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району на Мичуринском проспекте. Ими оказались 30-летняя приезжая женщина из ближнего зарубежья и 32-летний житель столицы. Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Установлено, что задержанный мужчина держал под контролем действия девушки и перевозил ее на автомобиле для встречи с потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ "Вымогательство". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных. Расследование уголовного дела продолжается.