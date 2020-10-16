Москвичам рассказали, как будут работать школы со следующей недели

По ее словам, при введении такой системы столичные власти исходили из двух основных факторов: медицинского и социального. Она отметила, что при росте заболеваемости по городу доля детей от общего числа инфицированных снизилась, но при этом общее количество заболевших детей растет. "При изучении структуры инфицированных детей бросается в глаза, что две трети составляют ученики 6-11-х классов и лишь 35% приходится на учеников с первого по пятый класс. Хотя в целом по Москве учеников младших классов даже больше, чем старшеклассников. Во многом больший процент заражения связан с тем, что у взрослых ребят более активная социальная жизнь, больше контактов, занятий вне дома. Все это говорит о том, что риск распространения инфекции среди старших классов гораздо выше", - рассказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что старшие ребята спокойно могут находиться дома одни, родителям в гораздо меньшей степени нужно контролировать их распорядок дня. Они успешно адаптируются к дистанционному формату и им хорошо знакомы онлайн-платформы для обучения, которыми они могут самостоятельно пользоваться. "Малышам это сделать сложнее. Они только привыкают к школьным правилам, им не так просто перестроить режим дня. Кроме того, родители не могут оставить их одних дома, а сами уйти на работу. Особая ситуация у пятиклассников. Для них это первый год обучения в средней школе, они только познакомились с новым классным руководителем и учителями-предметниками, возможно, у них сменился коллектив в классе. Как ни посмотри, со всех сторон период для ребенка и так довольно волнительный. Поэтому пятиклассники с понедельника тоже возвращаются к очным занятиям", - добавила заммэра.

Новая система уменьшит нагрузку на школы. В первые-пятые классы в Москве ходят 540 тысяч детей, в 6-11-е классы - 500 тысяч. С введением дистанционки появится дополнительная возможность рассредоточить детей внутри школ, сократить число контактов между учениками разных классов. "Старшеклассникам же сейчас стоит особенно поберечься, постараться избегать посещения общественных мест, встреч с друзьями и старшими родственниками", - говорит Анастасия Ракова.

Что касается онлайн-обучения, то весенние сложности с проведением уроков не повторятся. Школы гораздо лучше подготовлены к дистанционному обучению, чем весной. "В марте, когда школьники ушли на дистант, ни одна платформа не была полностью готова к этому. Приходилось пользоваться теми сервисами, которые были под рукой. Это был, как говорится, с колес организуемый процесс.

За прошедшие полгода мы подготовили запуск обновлений в Московской электронной школе (МЭШ), чтобы сделать ее более полезной для каждого участника образовательного процесса. Самое главное: мы внедрили в платформу внутренний сервис видеоконференцсвязи, который позволяет дистанционно вести уроки прямо из МЭШ - в связке как с расписанием, так и с Электронным дневником. То есть больше нет необходимости создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах", - рассказала заммэра.

Теперь сcылка на проведение урока в формате видеоконференции всегда будет прикреплена в Электронном дневнике, который является единым каналом связи учителей и учащихся. "Качественный и безопасный учебный процесс - наш приоритет. Мы делаем все возможное, чтобы максимально упростить работу учителям и жизнь родителям", - подчеркнула Анастасия Ракова.

По ее словам, как и раньше, в школах будет организовано питание. Ребята на дистанционке, которые обеспечивались питанием в школах, будут также получать продуктовые наборы.