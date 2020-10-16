Названы регионы, из которых невыгодно переезжать в Москву

Выгоднее всего переезжать в Москву жителям Ивановской области и ряда регионов Северного Кавказа. Даже с учетом аренды жилья в столице их доходы будут выше, чем на родине, сообщается в исследовании ЦИАН.

Переезд в столичный регион для многих россиян - возможность улучшить качество жизни за счет более высокой, чем в большинстве регионов, заработной платы. Однако прирост зарплаты значительно "съедается" стоимостью аренды (если считать, что на родине человек жил в собственной квартире или с родственниками).

Если учитывать средние зарплаты в Москве (82 тысячи рублей) и других регионах, а также стоимость аренды столичного жилья (39,1 тыс. рублей в месяц), то максимальный прирост в доходах (19-20 тысяч рублей) окажется у приезжих из Ивановской области, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Алтайского края. Около 18-19 тысяч руб. выиграют в доходах приехавшие из Калмыкии, Тамбовской и Орловской областей, Мордовии, Чувашии, Псковской области.

Жителям ряда регионов переезжать в Москву даже невыгодно. Так, приезжие из Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского АО, Сахалинской и Магаданской областей, напротив, потеряют от 32 до 50 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в этих регионах примерно сопоставимы с Москвой.

Переезд и работа в Подмосковье еще менее выгодны жителям других регионов. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Московской области - 24,8 тыс. рублей, а средняя заработная плата - 48,3 тыс. рублей (после вычета налога 13%). После оплаты жилья "на руках" у приезжего остается всего 23,5 тыс. рублей. "В подавляющем большинстве российских регионов средняя заработная плата - выше этой суммы", - отмечают в ЦИАН.