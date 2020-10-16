Очередь на улучшение жилищных условий в Москве за 10 лет сократилась в 2,5 раза

Очередь на улучшение жилищных условий за последние 10 лет в столице сократилась в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"За последние 10 лет очередь на улучшение жилищных условий москвичей сократилась более чем в 2,5 раза. Так, по состоянию на начало января 2010 года в очереди состояли 136,7 тыс. семей. В январе 2020 года - 55 тыс. семей, а сегодня - 51,5 тыс. Предполагается, что к началу 2021 года семей-очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет порядка 50 тысяч", - сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметила пресс-служба, город предоставляет гражданам квартиры по различным видам договоров и денежные субсидии на приобретение или строительство жилья. "Так, на безвозмездной основе по договорам социального найма или мены москвичи получают жилье в порядке очередности, с учетом даты постановки на учет. Аналогичным образом новые квартиры предоставляются гражданам, которые встали на учет позже, но имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий, среди них: инвалиды, ветераны ВОВ, люди, уволенные с военной службы, занимающие непригодное для проживания жилое помещение. А в рамках городских программ очередники могут получить субсидии на приобретение или строительство жилья, а также купить квартиру посредствам ипотечного кредитования", - поясняют в ведомстве.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что новые комфортные квартиры граждане получают в домах-новостройках, возведенных за счет средств городского бюджета, и во вторичном фонде. "С 2010 года для улучшения жилищных условий было предоставлено почти 30 тыс. жилых помещений, из которых 65% - 19,3 тыс. - в домах-новостройках. Сумма денежных выплат города на улучшение жилищных условий составила 41,4 млрд руб.", - отметил он.

В пресс-службе добавили, что порядка 30% семей (15,8 тыс.), состоящих на жилищном учете, проживают в коммунальных квартирах. Жилищные условия этих москвичей улучшаются, в том числе путем присоединения свободных комнат, способствуя образованию отдельной квартиры.

В 2016 и 2018 годах правительство Москвы утвердило дополнительные меры поддержки горожан, нуждающихся в ней и состоящих на жилищном учете. Многодетные семьи могут получить компенсационные выплаты для покупки или строительства жилья. А семьям, в которых есть инвалиды-колясочники, по договорам социального найма предоставляются специально оборудованные квартиры. Всего за время действия этой программы свои жилищные условия таким образом улучшили более тысячи многодетных семей и 250 семей инвалидов-колясочников.