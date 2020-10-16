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16.10.2020 16:01
Рубрика: Культура

Park Live назвал имена участников и даты проведения в 2021 году

Текст: Александр Алексеев
Летний музыкальный фестиваль в "Лужниках" первым из российских open-air объявил свою концертную программу. Планируется, что впервые Park Live будет проходить в течение восьми дней. И в нем выступят и звездные группы, которые собирались спеть на Park Live-2020, отмененном из-за коронавируса.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В 2021 году фестиваль пройдет в два этапа: с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. А среди его участников окажутся группы, которые не смогли спеть в Москве, на Большой спортивной арене "Лужники" нынешним летом.

Фото: МКЗ "Зарядье"
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Откроют Park Live-2021 американские панк-рокеры из Offspring. Они собирались первыми выйти на сцену и фестиваля этого года. Кроме них, 8 июля выступит и еще одна группа из Калифорнии - Zebrabeat, существующая с 1996 года. В России она известна намного меньше, да и на родине не считается звездной. Хотя играет зажигательные хиты с стилях рэп-кор, ню-метал и поп-панк. И настроение зрителям наверняка улучшит.

А 9 июля на сцену выйдут Gorillaz. 10-го - Deftones. То, что резкие, мрачноватые, но креативные рокеры не смогли выступить в этом году, может, даже к лучшему. Ведь с тех пор у классиков ню-метала, альтернативного метала и арт-рока вышел новый альбом Ohms, ради записи которого Стивен Карпентер сыграл даже на девятиструнной гитаре. Трудно представить, что это такое, и какие струны дублируются, ведь в роке все привыкли в шестиструнной гитаре или 12-струнной. Ну, а у бас-гитары обычно четыре струны, и лишь у отдельных гурманов звука - шесть.

Тем интереснее будет послушать новую программу Deftones. Цены билетов для столь значительного концерта относительно не высоки - начинаются с 4.500 рублей.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
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А ведь в тот же день выступят и Fever 333, Poppy… Ну а особенно любопытно будет послушать Crossfaith - это японская группа (что для тяжелого рока - редкость), которая умудряется совмещать разные стили: от металкора до драм-н-бейс и даже дабстепа. Причем, щедро, но точно использует в своей музыке и электронику.

Программа всех восьми дней пока полностью не известна. Но 11 июля уж точно тоже будет ударным! В Москве наконец-то сыграют My Chemical Romance (которых ждали и в этом году), а также Neck Deep и Creeper.

В регионах Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Музыка с Александром Алексеевым Гид-парк

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