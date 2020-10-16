Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник

В Москве капитально ремонтируют 37 поликлиник, в 11 из них работы завершаются. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что в настоящее время реализуется масштабная программа по реконструкции городских поликлиник.

"Главная задача - создать для жителей комфортные медицинские учреждения, поэтому особое внимание при проведении ремонта уделяется подбору качественных материалов, современному дизайну и интерьеру, - отметил Бирюков. - В настоящее время работы ведутся в 37 поликлиниках на общей площади почти 123 тысячи квадратных метров, в 11 из них ремонт находится на финальной стадии".

После ремонта поликлиники можно будет не ремонтировать минимум 50 лет. Он подчеркнул, что обновляются магистральные инженерные сети - тепловые, водопроводные, канализационные, выполняются работы по усилению фундаментов зданий и внутренних перекрытий, ремонтируются крови. Для установки дополнительного медицинского оборудования практически во всех поликлиниках примерно на 40% были усилены межэтажные перекрытия, а в зданиях, построенных 50-60 лет назад, этот показатель составил 90%.

Заммэра подчеркнул, что новое высокотехнологичное оборудование требует дополнительных энергомощностей, поэтому в каждой поликлинике их увеличили в 1,5-3 раза.

По данным главы комплекса городского хозяйства, ремонт идет в круглосуточном режиме, в работах задействованы более 8,3 тысячи человек и 450 единиц строительной техники.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 поликлиник после капремонтра откроются в столице в начале будущего года.