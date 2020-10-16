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16.10.2020 19:35
Рубрика: Происшествия

Под Брянском нашли тело женщины, рухнувшей в провал вместе с домом

Текст: Елена Шулепова (Брянск)

В Брянской области завершена поисковая операция по разбору завалов рухнувшего в карстовый провал дома. Под обломками нашли тело женщины, сообщила "РГ" пресс-секретарь губернатора Юлия Старовойтова.

- Тело женщины найдено, поисковая операция завершена. Его подняли наверх. Теперь предстоит процедура опознания. Мы предполагаем, что это 70-летняя жительница этого дома, но необходимо соблюдать процессуальные моменты. Личность должны будут установить судмедэксперты и опознать родственники, - сообщила пресс-секретарь.

Под Брянском СК возбудил дело о провале дома под землю

Более десяти часов понадобилось специалистам МЧС, чтобы обнаружить погибшую. По словам Юлии Старовойтовой, техники и людей на месте ЧП хватало. Поиски осложнялись тем, что земляные пласты могли в любую минуту продолжить движение. Чтобы не допустить дальнейшего обрушения, необходимо было действовать крайне осторожно. К тому же в этом случае опасность грозила уже и самим спасателям. Бригады специалистов постоянно менялись.

- Ситуация была под личным контролем губернатора, он каждый час получал информацию, связывался по видеосвязи. Все действия спасателей были верными, - подчеркнула пресс-секретарь.

Сейчас местным властям предстоит решить жилищный вопрос. Часть дома, не рухнувшая в пропасть, к проживанию в ней людей не годна. Дом будут сносить, а жителей переселят. Это был трех-квартирный дом, две квартиры в котором были муниципальные, а одна - в собственности. Глава региона уже пообещал помощь всем пострадавшим.

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