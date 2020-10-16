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16.10.2020 08:59
Рубрика: Происшествия

Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы
Фото: Пресс-служба департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы

На первом километре МКАДа грузовик врезался в отбойник. ДТП перегородило несколько полос для движения. По данным пресс-службы департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы, ликвидировали последствия аварии спасатели.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе, утром 16 октября в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение: на первом километре МКАД грузовой автомобиль врезался в отбойник. На место ДТП были высланы силы Пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты ПСО №201 Пожарно-спасательного центра города Москвы.

Чтобы убрать автомобиль с проезжей части, работники ГКУ "ПСЦ" при помощи лебедки подвинули бетонные блоки дорожного ограждения. Благодаря слаженным действиям пожарных, движение было восстановлено в кратчайшие сроки. Медицинская помощь водителю не потребовалась.

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